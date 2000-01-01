6 إصابات خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر بأريحا

رام الله / سما /

أصيب، فجر اليوم الأربعاء، 6 مواطنين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، التي اقتحمت بعض منازل المواطنين في مخيم عقبة جبر للاجئين جنوب غرب أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابين أصيبا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط أحدهما بثلاث رصاصات بقدمه اليسرى، وآخر برصاصة مطاطية فوق عينه، جرى نقلهما إلى مستشفى أريحا الحكومي، فيما جرى معالجة 4 آخرين ميدانيا، خلال اقتحام جيش الاحتلال للمخيم وتفتيش 3 منازل تعود لعائلتي عويضات وطبية.

كما أصيب العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات وسط المخيم وعلى مدخله.