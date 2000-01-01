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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين

الأربعاء 08 يناير 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 8 مواطنين


رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاربعاء، 8 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة "فتح" في بلدة بيت عوا باسل محمد شلش مسالمة، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وداهمت القوات بيت فجار جنوب بيت لحم واعتقلت كلٍ من، محمد عيسى ثوابتة، وداوود محمد ثوابتة، و محمد أحمد ديرية.

كما اعتقلت القوات المواطنين، محمد محسن وجواد النوافلة بعد مداهمة منزليهما في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

فيما اقتحمت القوات رام الله واعتقلت الفتى أكرم الريماوي من بلدة بيت ريما غرب المدينة، وحسن دحادحة من عطارة شمال رام الله.

#اعتقال #الاحتلال #الضفة

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