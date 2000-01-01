استقرار الوضع الصحي للأسير الجريح حسين يونس

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن الأسير الجريح حسين محمد يونس (17 عاما)، ما يزال يقبع في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي منذ اعتقاله، في وضع صحي مستقرّ.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن قوّات الاحتلال كانت قد أصابت القاصر يونس بالرّصاص في قدمه اليمنى، بالقرب من بيت لحم، في الثاني من الشهر الجاري، وكان قد خضع لعملية جراحية في قدمه، فيما سيخضع لأخرى في الأيام المقبلة.

يذكر أن المعتقل يونس من بلدة واد شاهين في محافظة بيت لحم، ومددت محكمة الاحتلال توقيف اعتقاله حتى تاريخ 9 كانون الثاني الجاري.