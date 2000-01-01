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اسرائيل ترفع حالة التاهب بعد قصف طهران القواعد الأمريكية فجر اليوم

الأربعاء 08 يناير 2020 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل ترفع حالة التاهب بعد قصف طهران القواعد الأمريكية فجر اليوم


القدس المحتلة/سما/

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حالة الاستنفار لدى سلاح الجو وبطاريات اعتراض الصواريخ، نتيجة الوضع الأمني في المنطقة.
وأطلقت إيران، فجر اليوم، عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدتي عين الأسد وأربيل، اللتين تستضيفان قوات أمريكية، بالعراق، ردا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أصدرت، مساء يوم الثلاثاء،ع فيديو يتضمن تعليمات للمستوطنين حول كيفية التصرف خلال إطلاق الصواريخ، داعية لتجهيز الملاجئ داخل البيوت.
واغتالت أمريكا، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ، بغارة جوية فجر الجمعة الماضي، في العاصمة العراقية بغداد.
 

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