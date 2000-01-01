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مسؤول إيراني يحذر واشنطن :أي رد على قصفنا سيواجه بحرب شاملة في المنطقة

الأربعاء 08 يناير 2020 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إيراني يحذر واشنطن :أي رد على قصفنا سيواجه بحرب شاملة في المنطقة


طهران/وكالات/


قال مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن أي رد أمريكي على استهداف إيران الصاروخي لأهداف أمريكية في العراق قد يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط.
وأضاف حسام الدين آشنا في بيان على "تويتر" أن "أي عمل عسكري مضاد من جانب الولايات المتحدة سيواجه بحرب شاملة في جميع أنحاء المنطقة. ومع ذلك، يمكن للسعوديين أن يسلكوا مسارا مختلفا، يمكن أن يحصلوا على سلام كامل!".

من جهته قال مستشار قائد حرس الثورة حمید رضا مقدم ‌فر إنّ انتقام إيران حدث على نطاق واسع للغاية في أهم قاعدة أميركية في العراق، ـ مضيفاً أنّ "قاعدة عين الأسد معروفة باسم العاصمة الأميركية في العراق".

وأكد أنّ الانتقام تسبب وفق التقديرات الأولية بإلحاق "أضرار جسيمة" بالقاعدة رغم محاولة الأميركيين إخفاء الحقيقة.

وأضاف "الأميركيون مجبرون على قبول الذل الناجم عن ما فعلته إيران".

وفي هذا الإطار، حذّر من أنّ "أي رد أميركي سيزيد من شدة عملنا مع جبهة المقاومة لأن قواعدهم ومصالحهم الحيوية في المنطقة في متناولنا". وتابع قائلاً "مهما فعلوا ستحترق جميع المصالح الأميركية في المنطقة وهم أكثر هشاشة من أن يردوا علينا".

من جهته، قال أمين مجمّع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي "لقد بدأنا الانتقام أولاً بعشرات الصواريخ ثم وارينا الشهيد في الثرى".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان حرس الثورة الإيرانية عن تبني إطلاق عشرات الصواريخ "أرض أرض" على قاعدة عين الأسد في العراق، وموجة ثانية من الهجمات الصاروخية التي بلغ عددها أكثر من 35 صاروخاً نحو القوات الأميركية في العراق.

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