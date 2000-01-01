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الحرس الثوري : مقتل 80 جنديا أمريكيا على الأقل في قاعدة عين الاسد

الأربعاء 08 يناير 2020 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري : مقتل 80 جنديا أمريكيا على الأقل في قاعدة عين الاسد


وكالات

قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، إن "معلوماتنا الأولية تؤكد وقوع أضرار كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم أن الأمريكيين يحاولون إخفاء الحقائق".

وأضاف أن جميع الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها بدقة، وأننا استهدفنا أهم القواعد الأمريكية في العراق.

وأكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم أثبت ضعف المنظومات الدفاعية الصاروخية الأمريكية.

وحذر من أن أي رد أمريكي سيؤدي إلى إشعال المصالح الأمريكية في المنطقة،
مشيرا إلى أن الهجوم الصاروخي الإيراني شكل إهانة للولايات المتحدة، وعليها أن تقبل بذلك.

كما حذر حميد رضا مقدم فر، حلفاء واشنطن في المنطقة، من أنهم سيتعرضون للهجوم، إذا استخدمت بلادهم لشن هجمات على طهران.

وأفاد مراسل RT نقلا عن استخبارات الحرس الثوري بأن "80 عسكريا أمريكيا على الأقل، لقوا مصرعهم في قاعدة عين الأسد إثر القصف الصاروخي".

المصدر: RT

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