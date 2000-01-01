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منخفض عميق وأمطار غزيرة حتى مساء الجمعة

الأربعاء 08 يناير 2020 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض عميق وأمطار غزيرة حتى مساء الجمعة


رام الله / سما /

 توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن تتأثر فلسطين اليوم الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، بحيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية، فيما تسود أجواء شديدة البرودة وعاصفة ومغبرة في المناطق الأخرى، وتدريجياً خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء يمتد تساقط الأمطار لمعظم المناطق، وتكون الأمطار رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات كثيفة من البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل إلى 80 كم/ساعة.
وفي يوم الخميس لا يطرأ تغبير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار التي تكون رعدية غزيرة ومصحوب بزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وخلال ساعات الليل تخف حدة الأمطار وتستمر بغزارة على السواحل الجنوبية.
ومع ساعات فجر وصباح الجمعة تعبر فلسطين جبهة هوائية جديدة، ويشتد تساقط الأمطار من جديد، ويكون الطقس بار]اً إلى شديد البرودة، مع تساقط الأمطار أحياناً فوق معظم المناطق، زتكون الأمطار مصحوبة بزخات البرد أحيانا، وخلال ساعات المساء ينتهي تأثير المنخفض الجوي، ويسود طقس شديد البرودة.
وحذر الراصد الجوي خلال فترة تأثير المنخفض الجوي
1-خطر تشكل السيول والفيضانات في الكثير من المناطق
2-خطر شدة سرعة الرياح
3-خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض
4-خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط زخات من البرد

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