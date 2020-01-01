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اقتحام عزون واشتعال النيران بآلية عسكرية

الثلاثاء 07 يناير 2020 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحام عزون واشتعال النيران بآلية عسكرية


قلقيلية / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون، شرقي قلقيلية، من مدخلها الغربي، مساء الثاثاء، وسُمع دوي انفجارات في المكان.

وذكر شهود عيان، إن أربع آليات عسكرية اقتحمت البلدة من مدخلها الغربي مساء، وقام العديد من الشبان برشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع".

وأضاف شهود العيان: "اشتعلت النيران بإحدى الآليات العسكرية، وتم استدعاء سيارة إسعاف إسرائيلية".

وكانت قوات من المشاة اقتحمت البلدة من جهة النقطة العسكرية في منطقة المنطار في الجهة الشمالية الغربية.

#قلقيلية #آلية عسكرية #عزون #اقتحام #جنود الاحتلال

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