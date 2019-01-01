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ضبط 8 مركبات غير قانونية والقبض على 32 مطلوباً للعدالة في جنين

الثلاثاء 07 يناير 2020 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط 8 مركبات غير قانونية والقبض على 32 مطلوباً للعدالة في جنين


جنين / سما /

 ضبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، 8 مركبات غير قانونية، وألقت القبض على 32 مطلوبا للعدالة في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه تم ضبط 8 مركبات غير قانونية ، والقبض على 32 مطلوبا للعدالة، خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة للقضاء على المظاهر السلبية والغير قانونية.

ودعت الشرطة المواطنين إلى التخلي عن المركبات غير القانونية، وعدم التعامل بها لما فيه من مخاطر جسيمة على من يقودها، وعلى عابري الطريق والممتلكات العامة، وناشدتهم بالتعاون مع شرطة المحافظة في تنفيذ المذكرات القضائية، ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالأمن والنظام العام.

#جنين #مركبات غير قانونية #الشرطة

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