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متهما ظريف بالكذب.. بومبيو: سليماني لم يكن في العراق بمهمة دبلوماسيّة

الثلاثاء 07 يناير 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
متهما ظريف بالكذب.. بومبيو: سليماني لم يكن في العراق بمهمة دبلوماسيّة


واشنطن/ وكالات/

صرّح وزير الخارجيّة الأميركيّ، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، من خلال مؤتمرٍ صحافيّ في واشنطن، أنه "لم أرَ أبدًا هذه الإدارة تتخذ قرارات من هذا القبيل بدون دراسة معمّقة ودون الاستناد على القواعد القانونيّة".

ودافع بومبيو، عن صحّة وضرورة الضّربة الأميركيّة، التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، كما واحتضن مدافعًا عن أي عملٍ عسكريّ أميركيّ مرتقب مستقبلًا ضد إيران.

حين سُأل وزير الخارجيّة، إذا أخذت الإدارة الأميركيّة باستشارة قانونيين حول تداعيات عملية الاغتيال قبل تنفيذها، التي أفرزت مقتل سليماني في بغداد، كان ردّه أشبه بالعجز عن الإجابة الواضحة، وقال "غالبًا ما يدرُس قانونيون كل الخيارات المطروحة مسبقًا لتنفيذ أي خطوة، التي تعرض على الرئيس الأميركيّ، ليتم المصادقة على كل خيار قانونيّ"، وتابع، "إنني واثقٌ بأن الأمور جرت على هذا النحو".

واتهم بومبيو، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بالكذب بشأن سبب زيارة قاسم سليماني للعراق، وأعلن "قال إن سليماني كان يزور بغداد في مهمة دبلوماسية. من يصدق ذلك؟" ساخرًا من "هذا الشخص النبيل، هذا الدبلوماسي الرفيع".

وتابع، "نعلم بأن هذا ليس صحيحًا، سبق أن سمعنا مثل هذه الأكاذيب وهذا خاطئ تمامًا".

وقال بومبيو، إنه "لم يكن في مهمة دبلوماسية" نافيًا أيضًا سعي الجنرال الإيراني للتوصل إلى "اتفاق" مع السعوديين "لخفض المخاطر" في الشرق الأوسط.

وردًا على سؤال حول تهديدات الرئيس دونالد ترامب بضرب مواقع ثقافية إيرانية في حال ردت طهران عسكريًا على مقتل سليماني، أكد بومبيو كما فعل مرارًا الأحد أن واشنطن ستتحرك طبقًا للقانون الدولي.

وصرّح "كل الأهداف التي سيتم اختيارها وكل عمل ينفذ سيكون في إطار القانون الدولي للحرب"، وأضاف "هذا يتماشى تمامًا مع ما قاله الرئيس" في حين يرى خبراء ونواب في المعارضة الأميركية أن مهاجمة مواقع ثقافية يرقى إلى "جريمة حرب".

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