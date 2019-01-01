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الصحة: ضبط مريضين هربا من مستشفى الأمراض النفسية ببيت لحم

الثلاثاء 07 يناير 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ضبط مريضين هربا من مستشفى الأمراض النفسية ببيت لحم


بيت لحم / سما /

 أفادت وزارة الصحة بأنه جرى ضبط مريضين من أصل 4 بعد تمكنهم اليوم الثلاثاء من الهروب من داخل مستشفى الأمراض النفسية ببيت لحم حيث يتلقون العلاج.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أنه في حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً، قام أربعة مرضى تعاونوا على خلع حديد قاعة الفسحة والهرب من الجهة الخلفية للمستشفى.

وقالت الوزارة: إن المرضى الهاربين لا يشكلون أي خطر على المجتمع، موضحة أن جهوداً بذلتها محافظة بيت لحم والأجهزة الأمنية لإحضارهم للمستشفى لاستكمال علاجهم، حيث جرى ضبط اثنين منهم، فيما أبلغ أهل المريض الثالث عن مكان تواجد ابنهم لإعادته للمستشفى.

ولفتت الوزارة إلى أنها شكلت لجنة لمعرفة ملابسات وحيثيات الموضوع، للعمل على عدم تكرار هذا الأمر.

#مستشفى الأمراض النفسية #بيت لحم #الصحة

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