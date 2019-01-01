القدس: قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في الأقصى وتعتقل خمسة شبان وفتاة

القدس المحتلة / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، على المصلين في باب الرحمة وعلى المواطنين قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المصليين قرب باب الرحمة، أحد بوابات المسجد الأقصى، واعتقلت خمسة شبان وفتاة، في وقت صلاة العشاء.

وأضاف الشهود: إن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين ايضا في محيط باب حطة ومنعتهم من دخول المسجد الأقصى المبارك.

يتزامن ذلك مع محاولة شركة الاحتلال استصدار قرار لإغلاق مصلى باب الرحمة بشكل كامل تمهيدا لتهويده، وذلك حسب الاوقاف الاسلامية في بيانها الذي صدر اليوم.