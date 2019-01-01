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الخارجية الأردنية تدين اعتداء سلطات الاحتلال على المصلين بالأقصى

الثلاثاء 07 يناير 2020 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأردنية تدين اعتداء سلطات الاحتلال على المصلين بالأقصى


عمان /سما/

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف اليوم الثلاثاء، واعتقال عدد منهم .

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، حسب بيان للخارجية، رفض الاعتداءات على المصلين وإدانتها، معتبرا أنها انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي، وطالب السلطات الإسرائيلية باحترام حرمة المكان وحرية المصلين وسلامتهم.

كما دان الفايز قيام السلطات الإسرائيلية بنصب أعمدة خشبية ومعدنية عند الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحرم الشريف، وطالب السلطات الإسرائيلية بإزالتها فورا.

وأكد أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي، وأن كافة اعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف هي صلاحية حصرية لإدارة أوقاف القدس.

 وحذر الفايز من مغبة استمرار الانتهاكات بحق الحرم الشريف والمصلين، و طالب بوقفها، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني.

#الخارجية الأردنية #سلطات الاحتلال #الاعتداءات الاسرائيلية #المسجد الاقصى

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