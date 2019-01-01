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عدد السياح الصينيين إلى إسرائيل ارتفع بـ 36.7 % في 2019

الثلاثاء 07 يناير 2020 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدد السياح الصينيين إلى إسرائيل ارتفع بـ 36.7 % في 2019


القدس المحتلة / سما /

 زاد عدد السياح الصينيين الذين زاروا إسرائيل في 2019 بنسبة 36.7 في المائة، مقارنة بعام 2018، وفقا لتقرير سنوي نشره المكتب المركزي للإحصاء الاسرائيلي يوم الإثنين.

وفقا للتقرير، فقد زار ما مجموعه 156100 سائح صيني إسرائيل في 2019، مقارنة بـ114200 في 2018.

وفي كانون اول/ديسمبر الماضي، زار 11700 سائح صيني إسرائيل، بزيادة نسبتها 12.5 في المائة مقارنة بـ10400 سائح في ديسمبر من العام 2018.

ويظهر التقرير أيضا أنه في 2019، تم تسجيل رقم قياسي، حيث زار 4.55 مليون سائح إسرائيل، بزيادة 10.4 في المائة مقارنة بـ4.12 مليون في 2018.

وأظهر تقرير سنوي آخر نشره المكتب أنه سافر في 2019، ما مجموعه 4.2 مليون إسرائيلي إلى الخارج (نصف تعداد السكان تقريبا)، بزيادة 2.4 في المائة مقارنة بعام 2018.

#الصين #سياحة #اسرائيل #القدس

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