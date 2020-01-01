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قائد فيلق القدس الجديد يلتقي قادة فصائل فلسطينية في طهران..

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد فيلق القدس الجديد يلتقي قادة فصائل فلسطينية في طهران..


طهران /وكالات/

 أفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني عقد لقاء مع وفود من فصائل فلسطينية في طهران.

ولم تذكر الوكالة الإيرانية طبيعة اللقاء أو ما ستتم مناقشته خلاله.

يذكر أن وفودا من فصائل  فلسطينية، أبرزها حماس والجهاد الإسلامي، وصلت إلى العاصمة الإيرانية طهران، معزية باغتيال الولايات المتحدة للواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وعينت إيران قاآني قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني خلفا لقاسم سليماني الذي اغتالته أميركا فجر الجمعة الماضية بالعراق، حيث شارك وفد من الفصائل الفلسطينية بجنازته في طهران.

#ايران #فليق القدس #اسماعيل قااني #فصائل فلسطينية #حماس #الجهاد الاسلامي #طهران

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