قائد فيلق القدس الجديد يلتقي قادة فصائل فلسطينية في طهران..

طهران /وكالات/

أفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني عقد لقاء مع وفود من فصائل فلسطينية في طهران.

ولم تذكر الوكالة الإيرانية طبيعة اللقاء أو ما ستتم مناقشته خلاله.

يذكر أن وفودا من فصائل فلسطينية، أبرزها حماس والجهاد الإسلامي، وصلت إلى العاصمة الإيرانية طهران، معزية باغتيال الولايات المتحدة للواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وعينت إيران قاآني قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني خلفا لقاسم سليماني الذي اغتالته أميركا فجر الجمعة الماضية بالعراق، حيث شارك وفد من الفصائل الفلسطينية بجنازته في طهران.