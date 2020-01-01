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الشرطة تقبض على شخص قام بدهس شرطي في قلقيلية

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على شخص قام بدهس شرطي في قلقيلية


قلقيلية / سما /

قبضت الشرطة  اليوم على الشخص الذي قام بدهس شرطي قبل يومين أثناء إقامة حاجز مروري  في قلقيلية  . 

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه وبعد المتابعة الحثيثة من قبل شرطة محافظة قلقيلية لإلقاء القبض على أشخاص قاموا بدهس شرطي من مرتب شرطة محافظة قلقيلية أثناء عمله بعمل حاجز اعتيادي في قلقيلية , مما أدى  لإصابة الشرطي بجروح متوسطة تم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج , وبعد ذلك قام احد المطلوبين بتسليم نفسه للشرطة وانه بعد سماع اقواله افاد انه كان يركب خلف شخص أخر هو كان يقود دراجة نارية  من حملة الهوية الزرقاء وقمت باعطاءه الأمر بالإسراع والاستمرار وأدى ذلك لدهس الشرطي علما أن سائق الدراجة لاذ بالفرار إلى داخل الخط الأخضر .

وأضاف ارزيقات بأنه تم إحالة  الشخص المشتبه به  مع الدراجة إلى جهة الاختصاص لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

#قلقيلية #الشرطة #دهس شرطي

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