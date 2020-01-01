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جماهير حاشدة تشيع الراحلة القنيري بمخيم جنين

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير حاشدة تشيع الراحلة القنيري بمخيم جنين


جنين / سما /

شيعت جماهير غفيرة في مخيم جنين اليوم الثلاثاء، الراحلة الحاجة لطيفة عبد الرازق السايس (القنيري) والدة الشهيد علي القنيري، والأسير علي القنيري (المحكوم مدى الحياة)، التي توفيت مساء الاثنين.

وتقدم موكب التشييع محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، وعدد من قادة وممثلي حركة فتح والقوى الوطنية والاسلامية، وأسرى محررون، وجماهير غفيرة من انحاء محافظة جنين.

واشاد المشاركون في مراسم تشييع الراحلة، بمناقبها وصمودها، ودورها في تربية الابناء والاجيال على حب الوطن والانتماء والتضحية، مؤكدين ان شعبنا لن ينسى ماجدات فلسطين وبطولاتهن التي ستبقى حية تبعث الارادة والعزيمة والامل في قلوب شعبنا ليواصل مسيرته النصالية لدحر الاحتلال وتحرير فلسطين والاسيرات والاسرى واقامة الدولة وعاصمتها القدس.

واصدرت الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال، وهيئة شؤون الاسرى، ونادي الاسير، والاسرى المحررون، بيانات نعت فيها الراحلة لطيفة القنيري، مشيرين الى ان سجلها الحافل بالنضال والتضحية سيبقى خالدا في ذاكرة الاجيال.

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