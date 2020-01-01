الرجوب يبحث مع رئيس منتدى الشباب الإسلامي تعزيز صمود الشباب الفلسطيني

اسطنبول /سما/

بحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب مع رئيس منتدى شباب العالم الإسلامي طه أيهان، ورئيس الفيدرالية الدولية للرياضات التقليدية بلال أردوغان سبل التعاون لتعزيز صمود الشباب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر منتدى الشباب الإسلامي بمدينة اسطنبول التركية، بحضور أمين عام المجلس الأعلى عصام القدومي، وسفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

وبحث الرجوب مع مضيفيه سبل تقديم الدعم للمؤسسات الشبابية الفلسطينية عامة، وفي مدينتي القدس والخليل بشكل خاص.

كما أطلع الرجوب مضيفيه على آخر المستجدات الخاصة بقطاعي الشباب والرياضة في فلسطين، وبشكل خاص على صعيد الحركة الكشفية الإرشادية والخطة الاستراتيجية الجاري تنفيذها لجمعية الكشافة والمرشدات، والهادفة لبناء جمعية وطنية كشفية للكل الفلسطيني، إضافة لاهتمامها في زيادة رقعة انتشار الحركة الكشفية.

واستعرض اللقاء عددا من الأفكار والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف بشكل أساسي لتعزيز الصمود في وجه الاحتلال وممارساته الهادفة لكسر إرادة الشباب وطمس الهوية الفلسطينية.

بدوره، أكد أيهان استعداد المنتدى لتقديم الدعم بكافة أشكاله لفلسطين، مشيرا إلى أن تطوير القطاع الشبابي الفلسطيني يحظى باهتمام كبير من قبل المنتدى.

وأكد استعداد المنتدى لإرسال الخبراء والوفود الشبابية لفلسطين بهدف نقل الخبرة، واستعداده لاستضافة الكوادر الفلسطينية وتدريبها.