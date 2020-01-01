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"إن شاء الله" تدخل أعرق قواميس اللغة الألمانية

الثلاثاء 07 يناير 2020 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إن شاء الله" تدخل أعرق قواميس اللغة الألمانية


برلين /سما/

دخلت عبارة "إن شاء الله" قاموس دودن الذي يعد أهم قواميس اللغة الألمانية ومرجعا شاملا في المعاني وقواعد الإملاء، وكتبت بصيغة "inschallah" بالألمانية على موقعه الإلكتروني.

وأوضح القاموس أن هذه العبارة ذات جذر عربي وشائعة جدا لدى المسلمين، إلا أنه لم يصدر بعد بيان حول ما إذا كانت ستدرج في النسخة المطبوعة الجديدة من القاموس أم لا.

وعبارة "إن شاء الله" هي مصطلح شائع بين المسلمين، وتعنى إثبات المشيئة إلى الله تعالى في أمور المستقبل، وأن كل شيء يحدث إنما هو مقدر عنده سبحانه ومتعلق بمشيئته.

بجانب " السلام عليكم" و "ما شاء الله" أًضيفت كلمة " إن شاء الله" إلي قاموس اللغة الألمانية "دودن" العريق.

ويوجد العديد من الكلمات الألمانية ذات أصول عربية مثل القهوة

ويتشابه هذا المصطلح مع آخر شائع هو "بإذن الله"، ولا فرق بينهما فكلاهما له نفس المعنى والاستعمال القرآني، ويستخدم في الديانة اليهودية والمسيحية في ذات المعنى ويختلف في اللفظ.

ويعد هذا المصطلح منتشرا في شبه الجزيرة الإيبيرية التي حكمها المسلمون ما بين القرنين الثامن والخامس عشر، وهو في الإسبانية "ojalá" والبرتغالية "oxalá" وتعنيان "إن أراد الله" أو "إن شاء الله".

كما تُستخدم الكلمة في مالطا (jekk Alla jrid) التي تعني "إن شاء الله"، بسبب انتشار العربية ما بين نهاية القرن التاسع وحتى نهاية القرن الثاني عشر.

"الاناضول"

#المانيا #قواميس اللغة الألمانية #إن شاء الله

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