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تشومسكي: الحرب على إيران ستكون عواقبها مدمرة

الثلاثاء 07 يناير 2020 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشومسكي: الحرب على إيران ستكون عواقبها مدمرة


واشنطن/ وكالات/

أوضح الفيلسوف الأميركي نعوم تشومسكي أنه "لا يعتقد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترغب في شن الحرب على إيران"، ذلك لأن عواقبها "لا يمكن التنبؤ بها ولكنها قد تكون مدمرة"، وفقا للميادين.

وأضاف تشومسكي في مقابلة أجراها الصحافي المغربي سعيد السالمي، أنه "تتوفر لدى إيران القدرات الصاروخية الكافية لشن غارات على الشمال الشرقي السعودي، التي تضم أغلب المحطات النفطية ومعظم محطات تحلية المياه، ما سيؤدي إلى محو المملكة السعودية".

وحول سياسة ترامب في الشرق الأوسط قال تشومسكي إن "من الصعب جداً أن تجد برنامجاً جيوسياسياً منسجماً وراء الفوضى التي يخلقها ترامب. ولكن هناك واحداً ظاهراً وهي محاولة بناء تحالف بين الدول الأكثر رجعية في الشرق الأوسط وأعني دكتاتوريات الخليج ومصر وإسرائيل".

وتابع تشومسكي قائلاً "هناك نوع من التحالف الضمني بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل منذ سنة 1967، وهي السنة التي قدّمت إسرائيل فيها خدمة كبرى للولايات المتحدة والسعودية معاً بتدمير أسس القومية العلمانية العربية التي كانت غريماً أساسياً للعربية السعودية والإسلام المتطرف".

#تشومسكي #ايران #واشنطن #السعودية #اسرائيل

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