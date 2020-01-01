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النائب كوش: كافة المصريين يدعمون تحركات السيسي بشأن الأزمة الليبية لحماية الأمن القومى

الثلاثاء 07 يناير 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب كوش: كافة المصريين يدعمون تحركات السيسي بشأن الأزمة الليبية لحماية الأمن القومى


القاهرة /سما/

 أكد النائب جمال كوش عضو مجلس النواب عن دائرة بنها بمحافظة القليوبية، دعمه الكامل لكافة التحركات المصرية سواء على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، أو على الصعيد العسكري والأمني، في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأمن القومي المصري.

ووجه كوش رسالة باسم كل البرلمانيينن للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا فيها دعم كل المصريين للرئيس فى كل ما يتخذه من قرارات، مشدداً قدرة مصر على مواجهة العدوان التركى على الدولة الليبية.

وشدد على ضرورة إدراك العالم أجمع أن ليبيا هى أمن قومى مصرى وخط أحمر لا يمكن تجاوزه، في ظل سعي أردوغان لإشعال الحرائق في المنطقة، ودعمه للجماعات الإرهابية والقوات المسلحة.

وتابع أن دعم التحركات المصرية بشأن الأزمة الليبية واجب وطني حتمي وفرض على كل مواطن، خاصة وأن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بدور كبير لنزع فتيل الأزمة، مؤكداً على ضرورة إدراك أن المشهد الليبي له انعكاسات على الأمن القومي المصري وهو ما أوضحه السيسي أكثر من مرة، من خلال تأكيد رفض مصر القاطع على أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي.

وأكد كوش، أنه لا يخشى على مصر لأن المصريين جمعياً يكونون على قلب رجل واحد، إذا استشعروا أى مخاطر تتعرض لها الدولة المصرية.

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