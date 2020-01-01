كلية الإمارات للتكنولوجيا تحصل على اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية

ابو ظبي/سما/

أعلنت كلية الإمارات للتكنولوجيا بابوظبي اليوم , عن حصولها على اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية في برامج الإدارة والعلوم الصحية الطبية والإعلام.

وتعليقاً على هذا الإنجاز المُميّز، قال البروفيسور عبد الرحيم صابوني، رئيس كلية الإمارات للتكنولوجيا: "يُعدّ الاعتماد الجامعي عملية ضمان جودة يتمّ وفقاً لها تقييم البرامج من قبل هيئة خارجية،وفي حالة الوفاء بالمعايير المطلوبة، تُمنَح الكلية الاعتماد الأكاديمي.

وأضاف قائلاً " يُسعدنا حصول كلية الإمارات للتكنولوجيا على اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية والذي يُمثّل خير دليل على مُراعاتنا لمعايير الجودة رفيعة المستوى على الصعيدين الوطني والدولي، والتي تضمن لطلابنا وطالباتنا الحصول على مؤهل تعليمي معترف به عالمياً".

وقال انه "من المؤكد أن الحصول على مؤهل تعليمي من جامعة معتمدة يُكسب الطلاب ميزة تنافسية في سوق العمل. ونسعى فيالكلية إلى إعداد الطلبة لمهن ريادية عبر دمج ثقافة الريادة وروح المبادرة في المناهج الجامعية في شتى التخصصات، للتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة المؤكدة على أهمية تعزيز فرص الإبداع والريادةفي كافة المجالات العلمية والتعليمية".

واختتم صابوني تصريحه بالقول: "أتوجه بالشكر إلى أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية في الجامعة على جهودهم المبذولة للارتقاء بمعايير الجودة في المساقات التعليمية داخل الكلية.

وأكد على أنّ الهيئة الإدارية ستبقى محور اهتمامنا، وسيتمّ دعمها وبناء قدراتها وتطوير مهاراتها لتحقيق أفضل الممارسات الإدارية من خلال التدريب والتأهيل المستمرين، وبما يخدم التحولات في رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها وبنيتها وطاقتها الاستيعابية".

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