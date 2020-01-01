صور.. وفد قيادي من "الديمقراطية" يزور كنيسة القديس بيرفيريوس بغزة

غزة / سما /

زار وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة، كنيسة القديس بيرفيريوس بمدينة غزة ، لتقديم التهاني لطائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي.

وكان في استقبال الوفد القيادي للجبهة، المطران إليكسيوس والأرشمندريت أنفلوكيوس، في مدينة غزة.

وقدم الوفد القيادي التهاني باسم الأمين العام الرفيق نايف حواتمة والمكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وكافة أبناء الشعب الفلسطيني، تأكيداً على وحدة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.

وتقدم ناصر بالتهنئة للمسيحيين في عيد الميلاد المجيد، معرباً عن أمله أن يكون عام 2020 عام الخلاص من الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967.

وأدان ناصر التضييق الإسرائيلي على الأخوة المسيحيين في قطاع غزة وسلب فرحتهم بوضع عراقيل لمنعهم من التوجه للضفة الفلسطينية لأداء صلواتهم بعيد الميلاد المجيد، مؤكداً عمق الروابط الوطنية التي تجمع كل أبناء الشعب الفلسطيني وتوحدهم في مواجهة «صفقة ترامب- نتنياهو» ومخرجات ورشة البحرين، ورفض كافة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي للنيل من حقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وعبر المطران إليكسيوس عن سعادته وسعادة الكنيسة بزيارة وفد الجبهة الديمقراطية التي تدلل على أواصر المحبة التي تجمع بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد. داعياً في الوقت نفسه إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وشدد المطران إليكسيوس على أن الهم الوطني مشترك في رفض الخطوات الأميركية والإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني ومنها، الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته لتحقيق الاستقرار والسلام للشعب الفلسطيني.