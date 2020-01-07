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الكهرباء بغزة تصدر بيانا بشأن ازدياد حالات الإصابة بالصعقات الكهربائية

الثلاثاء 07 يناير 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكهرباء بغزة تصدر بيانا بشأن ازدياد حالات الإصابة بالصعقات الكهربائية


غزة / سما /

أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ، اليوم الثلاثاء، بخصوص ازدياد الحوادث المؤسفة الناتجة عن تعامل المواطنين مع شبكة الكهرباء العامة دون الالتفات لخطورتها.

وعبرت الشركة في بيان صحفي، "عن بالغ أسفها لازدياد حالات الإصابة بالصعقات الكهربائية في الآونة الأخيرة لأسباب وحيثيات مختلفة، والتي للأسف أدى بعضها إلى حدوث حالات وفاة".

وفيما يلي نص البيان كما وصل سما الاخبارية:

بيان صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بخصوص ازدياد الحوادث المؤسفة الناتجة عن تعامل المواطنين مع شبكة الكهرباء العامة دون الإلتفات لخطورتها 

تعبر شركة توزيع الكهرباء عن بالغ أسفها لازدياد حالات الإصابة بالصعقات الكهربائية في الآونة الأخيرة لأسباب وحيثيات مختلفة، والتي للأسف أدى بعضها إلى حدوث حالات وفاة، وقد حذرت الشركة سابقاً من خطورة التعامل مع شبكات الكهرباء والاقتراب منها ومن مكوناتها المختلفة سواء بقصد أو بغير قصد، حيث أن من شأن تلك التصرفات تعريض أصحابها والمواطنين وكذلك الفنيين العاملين على الشبكة لخطر الاصابة أو الموت لا سمح الله.

والشركة إذ تأسف شديد الأسف لتلك الحوادث وضحاياها، فإنها تعيد التأكيد والتذكير بخطورة مثل هذه التصرفات التي يمارسها البعض على شبكات الكهرباء وعلى حياة مرتكبيها وحياة الآخرين كما تؤثر وبشكل مباشر وسلبي على كفاءة شبكات الكهرباء وبرامج التوزيع المطبقة في ظل أزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة.

وأمام التكرار المؤسف لهذه الحوادث فإن الشركة تهيب بالجمهور الكريم مساعدتها ومساندة جهودها في وقف تلك الظواهر والتصرفات غير المسئولة، والإبلاغ الفوري عن أي تعديات عبر رقم الطوارئ 133 ،كما وتهيب الشركة بلجان الأحياء وكذلك بالجهات الشرطية والقضائية المختصة بالوقوف أمام تلك الظواهر الآخذه بالازدياد وإيجاد ثقافة عامة رافضة لذلك السلوك حفاظا على حياة أبناءنا جميعا، بالاضافة إلى التعاطي مع شكاوى الشركة المقدمة بهذا الخصوص بحزم وتفعيل النصوص القانونية الواضحة والخاصة بمعالجة هذه الظاهرة وبالتحديد ضد من "يقصدون" العبث بمكونات الشبكة لغايات غير مسئولة وردع مرتكبيها حفاظاً على حياة المواطنين وفي مقدمتهم حياة من يقومون بهذه الأعمال غير القانونية .
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
7/1/2020

#غزة #كهرباء غزة #الصعقات الكهربائية #اصابات #شبكة الكهرباء العامة

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