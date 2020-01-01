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احياء ليوم الشهيد: وضع أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء في بيروت

الثلاثاء 07 يناير 2020 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
احياء ليوم الشهيد: وضع أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء في بيروت


بيروت /سما/

وضع أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، اليوم الثلاثاء، أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء في مثوى شهداء فلسطين في العاصمة اللبنانية بيروت، احياء ليوم الشهيد الفلسطيني.

وشارك في وضع الاكاليل، المنسق العام للحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة معن بشور، وامين الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، وممثلو الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد من ابناء شعبنا في مخيمات بيروت.

ووضع المشاركون اكاليل باسم منظمة التحرير وحركة فتح و"المرابطون" ومؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى.

وجدد ابو العردات الوفاء لفلسطين والقدس التي سعى ترمب وادارته لاصدار القرارات العدوانية بنقل سفارة بلاده اليها والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال واستتبعها بضم الجولان، معاهداً الشهداء الاستمرار في نضالنا وكفاحنا ومقاومتنا حتى قيام الدولة الفلسطينية وتحرير ارضنا.

واستذكر ابو العردات شهداء الثورة الفلسطينية والشهيد القائد ياسر عرفات وشهداء الحركة الوطنية اللبنانية، الذين امتزجت دماؤهم دفاعاً عن فلسطين ولبنان ضد الاحتلال الاسرائيلي، معتبراً ان حرية الاسرى اولوية قصوى وعلى سلم الاولويات لدى القيادة الفلسطينية.

كما شهدت مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان مسيرات جماهيرية، ووضع اكاليل من الزهور على اضرحة الشهداء، حيث جدد ابناء شعبنا الوفاء لتضحيات الشهداء والتزامهم بالسير على خطاهم في الحفاظ والدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.

#بيروت #يوم الشهيد #منظمة التحرير #فتحي أبو العردات #شهداء فلسطين

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