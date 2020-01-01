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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

الثلاثاء 07 يناير 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء


غزة / سما/

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الداخلية، أن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء سيكون للحافلتان الثانية عشرة والثالثة عشر من كشف (12/25)، والحافلتان: الأولى (جوازات مصرية)، والثانية حتى الرقم (101) من الكشف الجديد.

وأشارت إلى ضرورة التواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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