في استطلاع تم تسليمه لـ "ريفلين".. أغلبية الإسرائيليين يعتقدون أن قيادتهم "فاسدة جداً"

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع جديد للرأي العام، أن أغلبية الإسرائيليين، يعتقدون بأن "قيادتهم فاسدة".

وقال معهد ديمقراطية إسرائيل (غير حكومي) إن 58٪ من الإسرائيليين، يعتقدون بأن قيادتهم "فاسدة أو فاسدة جداً"، فيما قال 24٪ إنهم يعتقدون أن هذه القيادة "فاسدة نوعاً ما"، بمقابل 16٪ قالوا انها ليست فاسدة، و2٪ لم يملكوا رأياً محدداً.

كما أظهر الاستطلاع، أن 55% فقط من الجمهور، يثقون بالمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل).

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "الجروزاليم بوست"، إن المعهد، سلّم يوم الثلاثاء، نسخة من نتائج استطلاعه السنوي، إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين.

ولفت إلى أن الاستطلاع جرى في مايو/أيار 2019، بمشاركة عينة من 1014 إسرائيليا، بينهم 852 يهودياً، و162 عربياً.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، احتل المرتبة الأولى في نظر الجمهور الإسرائيلي بحصوله على ثقة 90٪ من الإسرائيليين اليهود، يلي ذلك الرئيس الإسرائيلي الذي حصل على ثقة 71٪، من المستطلعة آراؤهم.

ويتضح من الاستطلاع أن 44٪ فقط من الإسرائيليين اليهود، يثقون بالشرطة الإسرائيلية، وأن 36٪ يثقون بالإعلام الإسرائيلي.

وجاء الكنيست "البرلمان" والأحزاب الإسرائيلية في أدنى مراتب ثقة الإسرائيليين، بحصولهما على 30٪ و14٪ على التوالي.

ويتهم 58% من المواطنين في إسرائيل، 59% من اليهود و52% من العرب، القيادة الإسرائيلية بالفساد، وذلك وفق "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية" للعام 2019.

وهذه السنة الـ17 التي يُصدر فيها المعهد هذا المؤشر السنوي، وتبين منه أن 30% فقط يثقون بالحكومة الإسرائيلية، وتنخفض الثقة بالأحزاب إلى 14%، و36% بوسائل الإعلام.

واعتبر 50% من الجمهور، بحسب موقع "عرب 48" الذي نقل الاستطلاع، أن الوضع العام لإسرائيل جيد أو جيد جدا، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 4% عن العام 2018، بينما يعتقد 31% أن وضعها متوسط، وقال 17.5% إن وضع إسرائيل سيئ أو سيئ جدا.

وقال 35% من الجمهور يشعر أن حال الديمقراطية في إسرائيل الآن ليس جيدا. ورأى 64% من الجمهور أن الدولة لم تنجح في الاهتمام برفاهية مواطنيها، لكن 63% اعتبروا أنها نجحت في الحفاظ على أمن مواطنيها.