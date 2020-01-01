الإفراج عن "فادي الهاشم " زوج نانسي عجرم بعد توقيفه على خلفية قتل !

سما / وكالات/

أفرجت النيابة العامة اللبنانية ظهر اليوم الثلاثاء، عن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، بعد توقيفه لـ 48 ساعة ، على خلفية قتله للصل تسلل لمنزلهم فجراً .

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قررت الإفراج عن زوج الفنانة نانسي، بعد اطلاعها على كل الملفات وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها أن ما قام به كان دفاعاً مشروعاً عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان.

وكانت القاضية غادة عون اتخذت قرارًا بتوقيف زوج نانسي للتحقيق من ملابسات القضية الأحد الماضي، لحين استكمال التحقيقات وتبيان تفاصيل الحادثة، لينقل بعد ذلك الى مستشفى الحياة بعد تعب ألم به نتيجة الحالة العصيبة التي مر بها.

يشار إلى أن فيلا الفنانة نانسي عجرم ، تعرضت لدخول لص إلى منزلها الكائن في "نيو سهيلة" كسروان، أدت في نهاية المطاف الى إطلاق نار من قبل زوجها الدكتور فادي الهاشم على اللص، ما أدى إلى وفاته على الفور نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية.