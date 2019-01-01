  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

للمرة الثالثة... محكمة الاحتلال تؤجل موعد النظر في التماس أسرى صفقة وفاء الأحرار

الثلاثاء 07 يناير 2020 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الثالثة... محكمة الاحتلال تؤجل موعد النظر في التماس أسرى صفقة وفاء الأحرار


رام الله / سما /

 أجلت المحكمة العليا للاحتلال للمرة الثالثة موعد النظر في التماس (31) أسيراً من محرري "صفقة وفاء الأحرار" وذلك حتى تاريخ الـ25 من آذار/ مارس 2020.

وأوضحت زوجة الأسير نائل البرغوثي أمان نافع اليوم الثلاثاء، أن هذا التأجيل هو الثالث منذ أن توجه الأسرى بالالتماس في شهر آذار/ مارس 2019، وجرى تأجيل الجلسة للمرة الأولى حتى تاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وللمرة الثانية حتى تاريخ الثاني من كانون الثاني/ يناير الجاري، إلا أن المحكمة وقبل أيام من موعد انعقاد الجلسة قررت إلغاءها وتأجيلها للمرة الثالثة حتى تاريخ الـ25 من آذار/ مارس 2020.

ولفت نادي الأسير إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال قرابة (70) محرراً من أسرى صفقة "وفاء الأحرار" منذ حزيران عام 2014، وأعاد أحكامهم السابقة من خلال لجنة عُرفت بلجنة "الاعتراضات العسكرية"، والتي شُكلت للنظر في قضاياهم، وذلك عبر إقرار وتنفيذ قانون تعسفي يسمح لها بذلك، من خلال الادعاء بوجود "ملف سري".

#محكمة الاحتلال #صفقة وفاء الأحرار #حماس #اسرائيل #اسرى

الأكثر قراءة اليوم

موقع سوري: المقتول في منزل نانسي عجرم ليس لصا.. وهذه قصته

مصادر: قرارات مهمة في القريب العاجل من قبل الشؤون المدنية بشأن التصاريح

تصل الليلة.. موجة غبار شديدة قادمة لفلسطين

تقديرات اسرائيلية: مواجهة محتملة مع قطاع غزة..

وفاة شابين من غزة غرقا خلال محاولتهما الهجرة من تركيا لأوروبا

النخالة من طهران: المقاومة الفلسطينية لن تتراجع وغزة كانت تنتعش بحضور سليماني

صور.. النخالة و هنية يقدمان واجب العزاء لعائلة سليماني

الأخبار الرئيسية

مجدلاني: ندرس صرف شيكات الشؤون شهريًّا.. وهذا ما قاله حول ملف موظفي السلطة في قطاع غزة

اسرائيل :قتل سليماني شكّل انعطافةً إستراتيجيّةً واندلاع حرب الشمال الأولى أوْ قنبلة نوويّة إيرانيّة

523441M

شاهد الفيديو: أمريكا تستعرض طائراتها وترسل الاف الجنود للشرق الاوسط

قائد الحرس الثوري الايراني: سنحرق المكان الذي تحبه أميركا اذا ردت على ثأرنا القادم

هآرتس: اغتيال سليماني وضع حماس في مأزق كبير وهذا ما ستفعله مصر ..