للمرة الثالثة... محكمة الاحتلال تؤجل موعد النظر في التماس أسرى صفقة وفاء الأحرار

رام الله / سما /

أجلت المحكمة العليا للاحتلال للمرة الثالثة موعد النظر في التماس (31) أسيراً من محرري "صفقة وفاء الأحرار" وذلك حتى تاريخ الـ25 من آذار/ مارس 2020.

وأوضحت زوجة الأسير نائل البرغوثي أمان نافع اليوم الثلاثاء، أن هذا التأجيل هو الثالث منذ أن توجه الأسرى بالالتماس في شهر آذار/ مارس 2019، وجرى تأجيل الجلسة للمرة الأولى حتى تاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وللمرة الثانية حتى تاريخ الثاني من كانون الثاني/ يناير الجاري، إلا أن المحكمة وقبل أيام من موعد انعقاد الجلسة قررت إلغاءها وتأجيلها للمرة الثالثة حتى تاريخ الـ25 من آذار/ مارس 2020.

ولفت نادي الأسير إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال قرابة (70) محرراً من أسرى صفقة "وفاء الأحرار" منذ حزيران عام 2014، وأعاد أحكامهم السابقة من خلال لجنة عُرفت بلجنة "الاعتراضات العسكرية"، والتي شُكلت للنظر في قضاياهم، وذلك عبر إقرار وتنفيذ قانون تعسفي يسمح لها بذلك، من خلال الادعاء بوجود "ملف سري".