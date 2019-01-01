القدس المحتلة : قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في باب الرحمة

القدس المحتلة/سما/

اعتدت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الثلاثاء، على المصلين المتواجدين في منطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال من الشرطة والوحدات الخاصة هاجمت المصلين من النسوة والشبان والفتية أثناء تواجدهم في الساحة العلوية لمصلى باب الرحمة، ولاحقتهم واعتدت عليهم بالضرب، كما اعتدت على سيدة كانت تحمل طفلها بيدها وقامت بدفعها .

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اعتدت على شابة بالدفع والضرب ثم قامت باعتقالها، كما لاحقت 4 شبان واعتدت عليهم بالضرب المبرح وأوقعتهم أرضا ووضعت القيود بأيديهم واقتادتهم لمركز شرطة باب الأسباط.

وأضاف الشهود أن توترا شهدته منطقة باب الرحمة، عقب الاعتداء على المصلين الذين كانوا يتواجدون في المكان دون سبب، حيث كانت مجموعة من النسوة والفتيات يجلسن في المنطقة وبشكل مفاجئ جاء أحد الضباط وطالبهن بإخلاء المكان على الفور، وبدأ بإبعادهن عن المنطقة بالدفع، ولدى محاولة الشبان الوصول للمكان حاصرتهم القوات وقامت بضربهم بعنف، وذلك تزامنا مع اقتحامات المستوطنين للأقصى فترة بعد الظهر.

ولفت المصلون أن قوات الاحتلال تتعمد استفزازهم خاصة في منطقة باب الرحمة، حيث اعتدت قوات الاحتلال مساء الخميس الماضي على المصلين بالضرب وغاز الفلفل والاعتقال، علما أن القوات تحاول منع المصلين الجلوس في هذه المنطقة لتأمين سير اقتحامات المستوطنين.