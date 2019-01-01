جريزمان يُوافق على قدوم نيمار إلى برشلونة

وكالات / سما /

لا يُعارض أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سان جيرمان، إلى ملعب “الكامب نو” من جديد، رغم أن هذا الأمر قد يُؤثر على فرص مشاركته بصفة أساسية في تشكيلة البارسا.

ويُدرك جريزمان أنه جزء من مشروع برشلونة للحفاظ على القمة في السنوات الخمس المقبلة، وأن نيمار سوف يكون تعزيزاً قوياً وسيرفع من جودة الفريق الكتالوني إذا انخفض مردود ليونيل ميسي ولويس سواريز مستقبلاً (بسبب تقدمهما في السن).

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن أنطوان جريزمان يُرحب بقدوم نيمار إلى برشلونة، وذلك رغم أن هذا الأمر سيُؤثر بشدة على فرص مشاركة اللاعب الفرنسي، وكذلك موطنه عثمان ديمبيلي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية: “صحيح أن الفريق سيمتلك وقتها 4 نجوم من المستوى العالي في الخط الهجومي، إلا أن جريزمان ينظر بعيون جيدة لوصول نيمار، إذ يعتقد بأنه كلما كانت الجودة أفضل، كان ذلك أفضل”.

وتابعت: “جريزمان يعرف أنه قد يفقد بعض الأهمية، لكنه يُدرك تماماً أنه وقع مع برشلونة لـ5 مواسم، ومع تقدم ميسي وسواريز في العمر فقد يقل مردودهما، فمع حلول 2020 سيتخطى النجمان حاجز الـ33 عاماً”.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن جريزمان تربطة علاقة جيدة مع نيمار، والاثنان عبرا عن ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعية، ناهيك عن أنهما يمتلكان نفس الأصدقاء المقربين، مثل كيليان مبابي وفيليبي لويس وصامويل أومتيتي وغيرهم.