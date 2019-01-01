الاحتلال يجري عمليات إحصاء لتجمعات بدوية شرق القدس ويخطر بهدم منشآت

القدس المحتلة / سما /

نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عمليات إحصاء لعدد من ساكني التجمعات البدوية شرق القدس المحتلة، وأحصت مواشيهم.

وقال الناطق باسم تجمع أبو نوار، أبو عماد الجهالين ، إن قوات الاحتلال أحصت خياما وحظائر لخمسين عائلة في ثلاثة تجمعات بدوية، وهي "بير المسكوب واحد" و"بير المسكوب اثنين" و"وادي سنيسل".

وأضاف أن جنود الاحتلال سألوا عن عدد أفراد العائلة وعدد الحيوانات الموجودة لديهم وعن عدد الخيام والمنشآت الخاصة بكل أسرة، وأن الإحصاء تركز في التجمعات الواقعة بين مستوطنة "معالي أدوميم" ومنطقة الخان الأحمر شرق القدس.

كما سلمت قوات الاحتلال أهالي تجمع أبو نوار إخطارات بهدم منشآت تعود للمواطنين سالم إبراهيم البدور، وإبراهيم سلمان صرايعة، وفقا للجهالين.