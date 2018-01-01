مهاتير محمد يُشبه اغتيال سليماني بمقتل خاشقجي

كوالالمبور- وكالات -

( أجرى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد مقارنة بين اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل أيام قليلة وبين مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مهاتير قوله خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الماليزية بوتراجايا اليوم الثلاثاء إن جريمتي القتل وقعتا "عبر الحدود"، كما أن كل منهما يمثل خرقا للقوانين وعملا غير أخلاقي.

وقال مهاتير: "لم نعد آمنين الآن ... إذا صدر عن المرء إساءة أو قال شيئا لا يروق لشخص آخر، فإنه من الممكن أن يرسل هذا الشخص الآخر الذي ينتمي إلى دولة أخرى طائرة مسيرة ويطلق النار على المرء".

وحذر مهاتير من أن الضربة الأمريكية في بغداد يمكن أن تؤدي إلى تصاعد الإرهاب. ولكنه لم يصل إلى حد دعوة الدول الإسلامية إلى الاتحاد في مواجهة مقتل سليماني. وقُتل سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية وآخرون في قصف أمريكي قرب مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة.

وكان خاشقجي قد قتل في السفارة السعودية في اسطنبول.