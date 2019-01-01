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شاهد الفيديو: أمريكا تستعرض طائراتها وترسل الاف الجنود للشرق الاوسط

الثلاثاء 07 يناير 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو: أمريكا تستعرض طائراتها وترسل الاف الجنود للشرق الاوسط


وكالات

في الأيام الأخيرة كان الجيش الأمريكي يتدرب وينشر قوات ربما تم التخطيط لها مسبقًا في محاولة لاستعراض القوة تحسبا لاندلاع حرب مع ايران على خلفية اغتيال قاسم سليماني الجمعة الماضية في العراق.

ففي قاعدة هيل للقوات الجوية الأمريكية في ولاية يوتا ، تم إجراء "مسيرة الفيل" الخاصة، حيث صعد 52 من أعضاء فريق وينج 388 إلى الحلبة وانطلقوا واحدة تلو الأخرى

في غضون دقائق ووفقا لوصف وسائل اعلام امريكية فهذا تمرين مثير للإعجاب لسلاح الجو الأمريكي.في الوقت نفسه ، ذكرت القوات الجوية الأمريكية أنه تم إرسال ست طائرات من طراز B-52 العملاقة إلى قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، وهي نقطة استراتيجية للعمليات في الشرق الأوسط وآسيا.

وقال مسؤول أمريكي إنهم "سيكونون على استعداد للعمل من الناحية العملية ضد إيران إذا لزم الأمر" .وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال مثل هذه الطائرات إلى المنطقة، بما في ذلك إلى قاعدة سلاح الجو الأمريكي في الخليج.

في غضون ذلك ارسلت الولايات المتحدة 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط مقابل عدد مماثل موجود هناك، كما تم إرسال أكثر من 2000 جندي من مشاة البحرية.
 

#امريكا #ايران #سليماني #جنود #الشرق الاوسط

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