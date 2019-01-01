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قائد الحرس الثوري الايراني: سنحرق المكان الذي تحبه أميركا اذا ردت على ثأرنا القادم

الثلاثاء 07 يناير 2020 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد الحرس الثوري الايراني: سنحرق المكان الذي تحبه أميركا اذا ردت على ثأرنا القادم


طهران /وكالات /

أكد قائد قوات حرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي، أن الشهيد قاسم سليماني رسم طريقا سينتهي بانتصار المسلمين وهزيمة المستكبرين، مضيفا "سنحرق المكان الذي تحبه اميركا اذا ردت على ثأرنا، وهي تدرك ما نعني".

وقال قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي بحشود الجماهير المشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهيد قاسم سليماني في كرمان اليوم الثلاثاء: سننتقم بقوة لدم الشهيد قاسم سليماني.

واعتبر اللواء سلامي اغتيال الشهيد سليماني بانه اكبر ارهاب في تاريخ البشرية وقال، ان الشهيد قاسم سليماني مهندس هزائم اميركا المتلاحقة من المسلمين في العالم.

واكد بان الشهيد سليماني كان يلاحق الاعداء في كل مكان واضاف، لقد احيا الشهيد سليماني الحركة الفلسطينية وحشر الكيان الصهيوني في الزاوية وفرض هزيمة كبرى على سياسة اميركا الرامية للقضاء على المقاومة في سوريا.

وتابع اللواء سلامي، ان الشهيد قاسم سليماني افشل كل سياسات اميركا لضرب استقرار المسلمين ومنع هيمنة اميركا على العراق ودعم صمود اليمن امام المؤامرة.

وقال، ان سليماني كان قد انتقم من الاعداء لكننا سننتقم له ونقول للاعداء لقد اخطاتم ، وهل تتصورون اننا نخشى منكم ؟.

واضاف: لدينا ارادة صلبة ولو تابعت اميركا تحركاتها ضدنا بعد الرد منا سندمر المكان الذي تحبه اميركا وتدافع عنه وهي تدرك ما نعني.

وأكد اللواء سلامي انه لا مكان آمن للاميركيين على الارض، واضاف: على الاميركان ان يعلموا بانهم احرقوا كل ما رسملوا عليه بهذه الجريمة.

واعتبر اللواء سلامي ان اليوم هو بداية عصر النضال ضد اميركا، مضيفا ان استشهاد سليماني هو بداية النهاية السريعة للوجود الاميركي في المنطقة.  

واشار الى الخصال البارزة كان الشهيد يتحلى بها والتي جعلت منه قائدا كبيرا قل نظيره في سوح الجهاد ضد الاعداء.

#سلامي #سليماني #اميركا

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