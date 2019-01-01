ایران... مجلس صيانة الدستور يصادق على قانون يصنف البنتاغون منظمة ارهابية

طهران /وكالات /

صادق مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء على قانون يصنف البنتاغون منظمة ارهابية.

وقد تم في الاجتماع الذي جرى بحضور امين مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي ونائبه عباس كدخدائي وسائر اعضاء المجلس، بحث ومناقشة مشروع قانون البرلمان بهذا الصدد ومن ثم المصادقة عليه.

وكان نواب مجلس الشورى الاسلامي الايراني قد وافقوا خلال اجتماعهم صباح اليوم على مشروع قانون بصفة عاجلة جدا ينص على تعديل قانون الاجراء المضاد لاميركا، وذلك إثر جريمة اغتيال قائد قوات "القدس" للحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني.

وبذلك تم تعديل قانون الاجراء المضاد الذي تم اقراره من قبل مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) في تاريخ 23 ابريل/نيسان 2019 والمصنفة بمقتضاه القيادة المركزية الاميركية في المنطقة "سنتكوم" كمنظمة ارهابية، وذلك ردا على إدراج اميركا الحرس الثوري على لائحة "الارهاب" حينئذ.

ووافق نواب المجلس بالاجماع اليوم على تعديل نص قانون الاجراء المضاد عبر إدراج كافة أعضاء وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" والشركات والمؤسسات التابعة لها والقادة والمتورطين بجريمة إغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، وذلك قبل عبارة القيادة المركزية الاميركية" سنتكوم" والقوات والمنظمات والمؤسسات التابعة لها بنص القانون.

كما ألزم القانون الحكومة الايرانية بتعزيز البنية الدفاعية لقوات القدس التابعة للحرس الثوري، عبر استقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية.