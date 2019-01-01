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لاريجاني: اول خطوة للثأر لدم سليماني يجب أن تكون هروب القوات الاميركية من المنطقة

الثلاثاء 07 يناير 2020 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاريجاني: اول خطوة للثأر لدم سليماني يجب أن تكون هروب القوات الاميركية من المنطقة


طهران /وكالات /

عدّ رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني أن اول خطوة للثأر لدم سليماني ينبغي ان تكون هروب القوات الاميركية من المنطقة وهو ماتمثّل بقرار مجلس النواب العراقي.

ووصف لاريجاني، في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش الاجتماع المفتوح للنواب اليوم الثلاثاء، المشاركة الملحمية في مراسم تشييع الفريق قاسم سليماني بمثابة الخطوة الاهم في صون الامن القومي للبلاد.

وفي سياق آخر اشار الى تفاصيل مشروع قانون برلماني مضاد لاميركا بصفة عاجلة للغاية بعد استشهاد الفريق سليماني، موضحاً ان مشروع القانون نوقش في الاجتماع بمشاركة اعضاء مجلس صيانة الدستور.   

ولفت الى ان جميع التكتلات السياسية الثلاثة صوتوا لصالح مشروع القانون المذكور وفي النهاية تم التصويت لصالحه. 

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