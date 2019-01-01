الكشف عن مصير لقاء الشجاعية واتحاد خانيونس

غزة / سما /

كشف عماد التتري أمين سر لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن القرار النهائي بخصوص مباراة الشجاعية واتحاد خانيونس, ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وقال التتري في تصريحات إذاعية, إن اللجنة اتخذت قرارا بتخسير الشجاعية أمام منافسه اتحاد خانيونس إداريا (0-3).

وبيّن أن قرار اللجنة استند للوائح والقوانين, وبات من المتوقع أن تتم المصادقة عليه, اعتمادا على تقرير حكم ومراقب اللقاء.

وأوضح أن لجنة المسابقات ترتب عملية أماكن تواجد الجمهور في أي لقاء, داعيا إدارات الأندية للانتباه بخصوص هذا الأمر.

يشار إلى أن لقاء الشجاعية واتحاد خانيونس توقف عند الدقيقة 77, بعدما أصيب الحكم المساعد محمد خطاب بقنبلة صوت في وجهه, أُلقيت من المدرجات.