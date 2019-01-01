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وزير الدفاع الروسي : سليماني هو بطل وطني واغتياله عملية ارهابية

الثلاثاء 07 يناير 2020 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الروسي : سليماني هو بطل وطني واغتياله عملية ارهابية


موسكو/وكالات/

أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الى انه هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اغتيال مسؤول كبير من قبل دولة أخرى على أراضي بلد ثالث مؤكدا ان الفريق قاسم سليماني بطل وطني ولعب دورا مهما في هزيمة الارهاب في سوريا والعراق.

وقدم شويغو في اتصال هاتفي مع رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري تعازيه باستشهاد الفريق قاسم سليماني إلى ايران حكومة وشعبا وقوات مسلحة .

قال الجنرال شيجو في اتصال هاتفي : إن الفريق قاسم سليماني كان بطلاً قومياً ولعب دوراً حيوياً في دحر الإرهاب في سوريا والعراق.

وأضاف: إن اغتيال سردار سليماني كان خطوة غير مسبوقة بين الدول وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اغتيال مسؤول كبير من قبل دولة اخرى في دولة ثالثة دون سبب.

وقال وزير الدفاع الروسي إن العمل الإرهابي ضد الفريق سليماني كان عملية خطيرة للغاية اثارت معارضة شعوب العالم وحتى شعوب أوروبا وأمريكا والحقيقة هي أن الولايات المتحدة منحت نفسها الحق في التدخل في شؤون الدول الأخرى دون اي دليل .

بدوره قال اللواء باقري خلال هذه المكالمة الهاتفية: "إن الخطوة المجرمة الأميركية في اغتيال الفريق سليماني ستكون بداية لتطورات كبيرة في المنطقة".

وأضاف: "يجب على الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا وجميع الدول الحرة والمستقلة في العالم الوقوف إلى بوجه الولايات المتحدة وعدم السماح بتكرار هذه الإجراءات".

وأضاف اللواء باقري: ان الشعب الإيراني ومن خلال حضوره المليوني في تشييع الجثمان الطاهر لسليماني يطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الولايات المتحدة وان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستقوم بلاشك الى جانب المساعي السياسية والقانونية لاخراج اميركا من المنطقة برد انتقامي قوي من الولايات المتحدة .

واكد اللواء باقري ان الأمريكيين سيرون نتائج عملهم الإجرامي هذا وستحدد جمهورية إيران الإسلامية متى ومكان وكيفية الرد .

#شويغو #سليماني #اغتيال سليماني #ايران

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