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ظريف لـ CNN: سنرد على جريمة ترامب بشكل متناسب وقانوني

الثلاثاء 07 يناير 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظريف لـ CNN: سنرد على جريمة ترامب بشكل متناسب وقانوني


وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حديث لـCNN: "سنرد بشكل متناسب لأننا ملتزمون بالقانون. نحن لسنا خارجين على القانون مثل الرئيس ترامب".

وأكد ظريف اليوم الثلاثاء أن أيام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط باتت معدودة، مضيفا أن ذلك لا يعود إلى إجراءات ستتخذ ضد القوات الأمريكية في المنطقة لكن "لأنهم غير مرحب بهم".

ووصف وزير الخارجية الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "لا يحترم القانون الدولي"، و"على استعداد لارتكاب جرائم حرب"، في إشارة ربما إلى التهديد باستهداف مواقع ثقافية إيرانية إذا ما تعرضت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لهجمات إيرانية.

وأوضح أن الولايات المتحدة انتهكت ثلاثة مبادئ بقتل قاسم سليماني، قائلا "لقد انتهكت الولايات المتحدة ثلاثة مبادئ: السيادة العراقية، والاتفاق الذي أبرمته مع العراق... ومشاعر الناس، وسوف يحصلون على رد من الناس".

وقال ظريف، إن ترامب والولايات المتحدة يعتقدان أن "المعدات العسكرية الجميلة" هي التي تحكم العالم، لكنه تابع "المعدات العسكرية الجميلة لا تحكم العالم، فالناس يحكمون العالم"، مضيفا "سكان هذه المنطقة يريدون خروج الولايات المتحدة".

المصدر: CNN

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