التحقيقات تكشف عن مفاجأة في قضية اقتحام مسلح لمنزل نانسي عجرم

وكالات

كشفت التحقيقات في حادث اقتحام لص ملثم لمنزل الفنانة نانسي عجرم، عن مفاجأة بشأن السلاح الذي استخدمه اللص.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم"، كان مسدس اللص بلاستيكي، وعدد الرصاصات التي أطلقها زوج نانسي، فادي الهاشم، هي 16 رصاصة.

وأعربت نانسي عجرم عن غضبها من توقيف زوجها، قائلة: "فادي الهاشم أنبل انسان بما فعله لحماية بيته وعائلته ويجب الإفراج عنه بسرعة".

وكشفت التحقيقات أن اللص اقتحم المنزل وهدد نانسي وزوجها، وعندما توجه لغرفة النوم الخاصة ببناتهم، وصل الأب إلى مسدسه وأطلق عليه النار.

واستمعت عناصر الشرطة إلى إفادات الحراس الثلاثة للمنزل، فيما يستمر الطبيب الهاشم في مستشفى تحت حراسة الشرطة، وللعلاج من صدمة ما حدث.