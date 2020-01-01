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التحقيقات تكشف عن مفاجأة في قضية اقتحام مسلح لمنزل نانسي عجرم

الثلاثاء 07 يناير 2020 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحقيقات تكشف عن مفاجأة في قضية اقتحام مسلح لمنزل نانسي عجرم


وكالات

كشفت التحقيقات في حادث اقتحام لص ملثم لمنزل الفنانة نانسي عجرم، عن مفاجأة بشأن السلاح الذي استخدمه اللص.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم"، كان مسدس اللص بلاستيكي، وعدد الرصاصات التي أطلقها زوج نانسي، فادي الهاشم، هي 16 رصاصة.

وأعربت نانسي عجرم عن غضبها من توقيف زوجها، قائلة: "فادي الهاشم أنبل انسان بما فعله لحماية بيته وعائلته ويجب الإفراج عنه بسرعة".

وكشفت التحقيقات أن اللص اقتحم المنزل وهدد نانسي وزوجها، وعندما توجه لغرفة النوم الخاصة ببناتهم، وصل الأب إلى مسدسه وأطلق عليه النار.

واستمعت عناصر الشرطة إلى إفادات الحراس الثلاثة للمنزل، فيما يستمر الطبيب الهاشم في مستشفى تحت حراسة الشرطة، وللعلاج من صدمة ما حدث.

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