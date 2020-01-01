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لهذا السبب.. الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباته اللوائية

الثلاثاء 07 يناير 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباته اللوائية


القدس المحتلة / سما /

أوقف الجيش الإسرائيلي جميع التدريبات اللوائية لقواته البرية على الأرض، منذ بداية العام 2020، وجعلها على مستوى الكتائب فقط.
 
ووفقاً للقناة "السابعة العبرية"، أثار هذا القرار انتقادات كبيرة وحادة في بين قيادات الجيش الإسرائيلي، مبينة أن سبب الإلغاء يعود لتغيير طوعي على طبيعية التدريبات للقوات البرية،
 
وأشارت القناة إلى أن الجيش قرر تغيير نظام التدريبات المتبع عالمياً لديه، واتخذ ذلك بعد نقاشات داخل ذراع البر.
 
وحسب مسؤولين كبار، فإن القرار يأتي بسبب استياء القادة على الأرض خاصة أصحاب الرتب الأدنى من مستوى التدريبات والكفاءة الناتجة عنها.
 
ونوهت السابعة إلى أن الجيش في الماضي واجه أزمات في الميزانية وقلل بشكل كبير تدريبات اللوائية، وكانت النتيجة تضرر قدرات الوحدات القتالية.
 
ولفتت إلى أن من الدروس المستفادة من حرب لبنان الثانية، هي إعادة الجيش إلى الأساسيات والتدريب مع التركيز على التدريبات اللوائية من أجل حروب المستقبل.

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