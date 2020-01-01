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حماس تدين استمرار اعتقال الأسير أحمد زهران

الثلاثاء 07 يناير 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين استمرار اعتقال الأسير أحمد زهران


غزة / سما /

أدانت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، استمرار اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ 107 أيام احتجاجا على اعتقاله الإداري، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ودخوله في مرحلة الخطر.

ودعا فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية المعنية بحقوق الإنسان للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، والعمل على انهاء إجراءات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى، وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي تمارس بحق الكثير منهم.

وقال "إن فصائل شعبنا الفلسطيني ومستوياته كافة مطالبون بالاستمرار في تكثيف الفعاليات والأنشطة الجماهيرية والشعبية والميدانية والإعلامية، وتوسيع الفعل المقاوم للضغط على العدو وفضح جرائمه وانتهاكاته؛ نصرة للأسرى، وإسنادا لهم وتعزيزا لصمودهم، في ظل ما يتعرضون له من قمع وإجرام صهيوني ممنهج يستهدف حياتهم".

#حماس #اسرى #أحمد زهران

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