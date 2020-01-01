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35 قتيلا و48 جريحا إثر تدافع خلال تشييع سليماني في كرمان

الثلاثاء 07 يناير 2020 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
35 قتيلا و48 جريحا إثر تدافع خلال تشييع سليماني في كرمان


وكالات

سقط اليوم الثلاثاء،عدد من القتلى والجرحى إثر تدافع مشيعي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران.

وأفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 35 قتيلا و48 جريحا في تدافع خلال تشييع سليماني.

ووصل جثمان سليماني، الذي قتل بضربة أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي، إلى مسقط رأسه الثلاثاء لدفنه.

وشاركت حشود غفيرة في تشييع سليماني على مدى الأيام الماضية، حيث قدر عدد المشيعين أمس في العاصمة طهران بـ 5 ملايين شخص.

وتدافع المشيعون اليوم في كرمان، جنوب شرقي البلاد، وملأوا الشوارع الرئيسية في المدينة، وتسلقوا الهضاب المواجهة للمدينة ليتسنى لهم مشاهدة موكب التشييع.

#سليماني #تشييع #قتلى #ايران

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