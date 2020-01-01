بخدع بسيطة ...هكذا تجدد أناقتك

وكالات / سما /

بعض الرجال ليس لديهم العوامل الزمنية والمادية الكافية التي قد تؤهلهم لتجديد إطلالتهم بشكل جذري ليظهروا بمظهر أكثر أناقة وجاذبية يفوق مظهرهم الحالي.

لذلك سنقدم لك فيما يلي بعض الحيل التي يمكنها مساعدتك لتحسين مظهرك دون إنفاق الكثير من الوقت الإضافي أو المال.

التخلص من الملابس القديمة

الظهور بملابس قديمة ما زلت تحتفظ بها لارتدائها منذ سنوات عدة قد يقلل من مظهرك ويحافظ على إطلالتك الروتينية في أعين البعض، حتى في حالة احتفاظ تلك القطع برونقها ومتانة القماش؛ لذلك تخلص من الملابس القديمة كلها فورًا.

حلاقة أو تقليم شعر الوجه

تقليم أو حلاقة شعر الوجه هي طريقة أساسية لتحسين جذري لمظهرك، وكل ما يكلفك هو سعر الحلاقة وبعض كريم الحلاقة؛ حيث إن اللحية الطويلة التي تكون فيها على شكل رجل الكهف تجعل مظهر حتى الرجال الأكثر وسامة غير أنيق.

شراء بعض منتجات الشعر

إن الشعر و التسريحة التي ترتديها كل صباح يمكنها أن تغير من إطلالتك بشكل كبير دون تكاليف إضافية ضخمة، حيث إن القشرة في الشعر تقلل من جاذبيتك وأناقتها بشكل كبير، والتخلص منها تجدد من تلك الإطلالة السيئة من خلال شراء بعض منتجات العناية بالشعر للتخلص من القشرة أو زيادة نعومة وطول الشعر.

كما أن تصميم تسريحة جديدة لدى الحلاق نفسه الذي يقوم بقص شعرك كل مرة تجدد من إطلالتك بالتكاليف نفسها.

شراء حذاء «كل الأغراض»

الحذاء القبيح يمكن أن يدمر مظهرك تمامًا، ولكنك دائمًا ما تبرر هذه الفعلة بأن تلك الأحذية تكون مريحة للغاية، ولكنك يمكنك الاستغناء عن تلك المبررات وتلك الأحذية باسثتناء الأحذية متعددة الأغراض التي تكون أنيقة وعملية؛ حيث إنها تكون مادة قوية توفر الراحة التي تحتاجها، ولكنها تتمتع في الوقت نفسه بأناقة وجاذبية

الحصول على بدلة تناسب مقاساتك بدقة

إن البذلة الأنيقة التي تناسب مقاسك بشكل دقيق ومناسب هي جزء أساسي لخزانة كل رجل؛ لذلك إذا كنت ما زلت ترتدي تلك البذلة التي كنت ترتديها منذ سن الـ17 حتى الآن، فعليك فورًا التخلص منها وشراء ما يناسب جسمك بدقة الآن.

إضافة بعض الإكسسوارات

إضافة الإكسسوارات إلى خزانة الملابس الخاصة بك هي وسيلة رائعة لتحسين مظهرك. ربطة عنق بسيطة، مربع جيب، الحمالات، وأزرار أكمام؛ كلها إكسسوارات جيدة لتزيل ذلك الملل عن مظهرك وتجدده.

العناية بملابسك

أهم نصيحة لتحسين مظهرك هي العناية الجيدة بملابسك. حتى الأشياء الأكثر أناقة تبدو قاتمة إن لم يتم الاحتفاظ بها في حالة جيدة؛ لذلك فإن إعطاء ملابسك قليلاً من الرعاية والاهتمام ستقطع بذلك شوطًا طويلاً لتحسين مظهرك.

وهذا ينطوي على تفاصيل صغيرة مثل الالتفات إلى تعليمات الغسيل الخاصة بالملابس أو القيام برحلة إلى التنظيف الجاف بين الحين والآخر.