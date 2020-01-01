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قوات الاحتلال تجرف 50 دونما من أراضي الخليل

الثلاثاء 07 يناير 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي يرافقها عدد من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، مساحات واسعة من أراضي المواطنين بمدينة الخليل.

وذكرت مصادر اعلاميه ، إن جرافات الاحتلال تقوم منذ ساعات الصباح بتجريف أراض زراعية بمنطقة "خلة العيدة" تعود ملكيتها لعدد من المواطنين، عرف منهم، سامر جابر، وفريد جابر، ومحمد سعيد.

وأفاد سامر جابر أحد أصحاب الأراضي المستهدفة ، بأن قوات الاحتلال جرفت (حتى إعداد هذا الخبر) ما لا يقل عن 50 دونما من أراضيهم، وأن عمليات التجريف تتم بوتيرة متصاعدة في محيط المنازل وقد طالت حقولهم ومزروعاتهم.

وأوضح يونس عرار من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، أن عمليات التجريف تستهدف ما يزيد عن 100 دونم من أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة "كريات أربع"، يسعى الاحتلال لمصادرتها وضمها للمستوطنة المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق المدينة.

#الاحتلال

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