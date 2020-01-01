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أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة: "هحطها في قفص"

الثلاثاء 07 يناير 2020 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة: "هحطها في قفص"


وكالات / سما /

أعلن الفنان أحمد سعد قصة حُب جديدة يعيشها الفترة الراهنة، عقب الانفصال ثلاث مرات، آخرها عن الفنانة سمية الخشاب، منذ أشهر، لكن رفض الفنان كشف ما إن كانت حبيبته من الوسط الفني أم لأ، محاولًا تخطي أخطاء الماضي والتوقف عن الإفصاح عن أي ارتباط مستقبلي.

وقال، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، على قناة "MBC مصر": "من جهة فيه حُب جديد فيه حب جديد، إتعلمت ماقولش دا أنا هحطها في علبة، هحطها في جبل زي جبال الألب أو قفص وأقفل عليها عشان ماحدش يشوفها، الموضوع ده خط أحمر ومش هقول تفاصيل أكتر من كده عنه"، وبسؤال "سعيد" عن صفات المرأة التي قرر الارتباط بها علّق: "الاختيار مختلف تماما تماما".

ولفت "سعد" إلى أنه أصبح في راحة نفسية كبيرة، رغم كل ما حدث خلال السنوات الماضية، لا سيما أن علاقته بالله أصبحت أفضل أيضا، كما أنه تعلّم من الدروس والمواقف الصعبة التي مر بها في تجاربه السابقة.

#أحمد سعد #الحب

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