إنتل تقول أن معالجات الجيل العاشر القادمة ستتجاوز سرعتها 5 جيجا هرتز

وكالات / سما /

ضمن حديثها في معرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية CES 2020 في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، قالت شركة إنتل رائدة تصنيع المعالجات في العالم، بأن معالجاتها القادمة من الجيل العاشر من الفئة H ستأتي لتقدم سرعة كبيرة للمستخدمين تفوق 5 جيجا هرتز.

حيث أوضحت الشركة بأن معالجات الجيل العاشر القادمة Core i7 H القادمة إلى الأجهزة المحمولة (لابتوبات) ستكون أسرع من معالجات الجيل العاشر الحالية Core i9 H والمتاحة باسم (9980HK)، وهو ما يعني تجاوزها حاجز 5 جيجا هرتز بالسرعة.

تُعد هذه الخطوة كبيرة جدًا من إنتل خاصة مع معالجات Core i7 والتي دائمًا تكون أقل سرعة من Core i9، وهو ما يعني أننا دخلنا مرحلة جديدة من مستوى المعالجات.

يُشار أن الشركة ستطلق معالج Core i9 جديد من الجيل العاشر في الفترة القادمة، وسيكون أسرع كذلك من معالج Core i7 الذي أعلنت عنه اليوم، ما يعطي انطباعًا بأن سرعة المعالج القادم ستصل أو تفوق 5.5 جيجا هرتز.

وكما صرحت إنتل، فإن معالجات الجيل العاشر من فئة H ستأتي مع 8 نوى لتقديم سرعة وأداء أفضل من أي وقت مضى لهذه الفئة.

إعلان إنتل ربما يقابله إعلان أخر من AMD حول تقنيات جديدة كونها المنافس الرئيسي، لذلك ابقوا على إطلاع مع عالم التقنية في تغطيتها لمعرض CES 2020