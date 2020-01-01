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"هيونداي" تخطط لإطلاق خدمة "التاكسي الطائر"

الثلاثاء 07 يناير 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هيونداي" تخطط لإطلاق خدمة "التاكسي الطائر"


وكالات / سما /

تستعد شركة هيونداي الكورية الجنوبية لشراكة مع شركة أوبر الأميركية في مشروع "التاكسي الطائر"، حسب ما أعلنت هيونداي يوم الإثنين.

وتقوم أوبر بتطوير خدمة التاكسي الطائر منذ عدة أعوام، وتخطط لاستخدام طائرات تصنعها عدة شركات، وهيونداي هي أول شركة سيارات تتعاون في ذلك المشروع.

وتم نشر صور للمركبات الجوية، التي تشبه طائرات بدون طيار ضخمة، مع مشاركة هيونداي في معرض "سي إي إس" للتكنولوجيا في لاس فيجاس.

وقال مدير شركة هيونداي، يونجشو تشي، إن سيارة التاكسي الطائر لهيونداي ذات المحركات الإلكترونية، ستطير بهدوء أكثر من طائرة مروحية، وستستخدم أيضاً نظاماً للمظلات من أجل الهبوط الآمن في حالة الطوارئ.

وتخطط أوبر لإتاحة خدمة التاكسي الطائر تجارياً بحلول عام 2023، وستكون مدينتي لوس أنجليس ودالاس ومدينة ملبورن الأسترالية، أول الأماكن التي ستتاح فيها تلك الرحلات.

#هيونداي #التاكسي #خدمة

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