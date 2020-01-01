التفاح يتفوق على العطاء.. وتعادل مثير لنماء

غزة / سما /

حقق التفاح فوزا غاليا على نظيره العطاء (3-0), ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الأولى.

وسجل ثلاثية التفاح سائد أبو فارس (12), ومحمد السطري (74), ومحمد الحايك (93), ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن, ويبقى رصيد العطاء 6 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

الزيتون – نماء (2-2)

وخطف نماء تعادلا قاتلا من منافسه الزيتون (2-2).

وأحرز هدفي الزيتون محمود عارضة (10), وهيثم النجار (34), وسجل هدفي نماء مروان علوان (20), وصالح عسلية (91).

ورفع الزيتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, وبات رصيد نماء 18 نقطة في المركز العاشر.